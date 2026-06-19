Недвижимость певца Соколовского оценили более чем в 100 миллионов рублей

Стоимость недвижимости российского певца Влада Соколовского может превышать 100 миллионов рублей. Артист владеет несколькими объектами как в Москве, так и в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как утверждается, артист владеет модульным загородным домом площадью 120 квадратных метров. Недвижимость находится в окружении леса. В доме есть большая гостиная с панорамными окнами, а высота потолков достигает пяти метров.

Супруга Соколовского ранее показывала роскошную квартиру площадью 145 квадратных метров в Москва-Сити. На сегодняшний день оценивается в 80–150 миллионов рублей. Сам артист недавно сообщил о приобретении еще одного объекта, но раскрывать подробности отказался.

Ранее сообщалось, что пентхаус певца Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в 2018 году, выставили на закрытую продажу. За элитную недвижимость на Новом Арбате запросили миллиард рублей. Квартира площадью 600 квадратных метров находится на 16-м этаже московского ЖК «Груббер Хаус».