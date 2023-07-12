Стали известны подробности о состоянии госпитализированного сына Ефремова

Подробности о состоянии госпитализированного сына актера Михаила Ефремова Николая стали известны изданию Baza.

По имеющейся информации, Ефремов-младший отказывается лечиться и принимать необходимые лекарства. Врачи связывают поведение Николая с синдромом отмены после употребления наркотиков.

Сыну актера провели операцию на локте. Компьютерная томография выявила у Николая пневмонию, однако в целом его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает Baza.

Ефремов-младший выпал из окна своей квартиры на третьем этаже дома на Пролетарском проспекте в Москве. По данным СМИ, в его крови нашли следы наркотиков.

Сына актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, закрытыми переломами бедра и таза. Врачи удалили Николаю часть не подлежащих восстановлению костей таза. Затем у него начались проблемы с легкими.