Нейропсихолог перечислила способы избавиться от негатива в жизни

Способы избавления от негатива в жизни перечислила в беседе с «Мослентой» нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. В первую очередь, она посоветовала поменять окружение.

«Негатив в нашей жизни может присутствовать в нескольких вариантах. Например, в качестве негативного мышления. Помимо этого, негативным может быть наше окружение, которое однозначно будет оказывать на нас соответствующее влияние: даже один такой друг может снижать нашу самооценку и уверенность в себе», — пояснила она.

Помимо этого, влияние на любого человека могут оказывать негативные события, случившиеся когда-либо в его жизни. Этот фактор будет способствовать формированию негативного мышления, депрессии.