Нейропсихолог перечислила способы избавиться от негатива в жизни
Нейропсихолог Кушалиева посоветовала поменять окружение, чтобы избавиться от негатива.
Способы избавления от негатива в жизни перечислила в беседе с «Мослентой» нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. В первую очередь, она посоветовала поменять окружение.
«Негатив в нашей жизни может присутствовать в нескольких вариантах. Например, в качестве негативного мышления. Помимо этого, негативным может быть наше окружение, которое однозначно будет оказывать на нас соответствующее влияние: даже один такой друг может снижать нашу самооценку и уверенность в себе», — пояснила она.
Помимо этого, влияние на любого человека могут оказывать негативные события, случившиеся когда-либо в его жизни. Этот фактор будет способствовать формированию негативного мышления, депрессии.
По словам эксперта, избавление от негатива нужно начинать с себя. Для этого следует проанализировать, насколько плохо вами воспринимаются любые перемены, о чем вы думаете и говорите, присутствует ли в вашей речи ненормативная лексика, оскорбления в свой или чужой адрес, а также фразы из серии: «Этого я никогда не смогу сделать, мне это недоступно».
«Учитесь осознавать свои мысли, но в то же время не запрещайте себе их, а анализируйте, почему у вас возникает подобная реакция. Разрешите себе испытывать весь спектр эмоций: чувствовать злость, раздражение, страх также нормально, как и радоваться», — добавила специалист.
Кроме того, необходимо начать качественно отдыхать, так как усталость чаще всего вызывает раздражительность.
«Решать вопрос нужно тоже с точки зрения конструктивности. Не можешь изменить что-то, изменись сам», — заключила она.
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