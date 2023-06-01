Светлана Немоляева назвала любимый район Москвы

Любимый район Москвы назвала в интервью «Мосленте» народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Это Плющиха, где родилась актриса.

«Люблю гулять в окрестностях Новодевичьего монастыря. Обожаю Хамовники. Между прочим, в Хамовниках было имение, а сейчас музей моего любимого писателя Льва Толстого», — рассказала Немоляева о других любимых местах в столице.

Артистка также раскрыла свой привычный маршрут для прогулок по городу — от своего дома на Плющихе до театра Маяковского. Этот путь, по ее словам, занимает 45 минут.

Ранее любимый район Москвы назвала звезда фильма «Гостья из будущего» Елена Цыплакова. Она рассказала, что уже много лет живет в Выхино.