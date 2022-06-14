Многочисленные музеи СССР в Москве назвали ненастоящими

Ненастоящими назвал многочисленные музеи СССР в Москве хозяин открывшегося на днях аналогичного пространства на Арбате Александр Попов. В беседе с «Мослентой» он обосновал свою точку зрения.

«В Москве есть два-три мощных музея советской техники. Мест, где были бы представлены предметы советского быта или где обыгрывалось бы советское детство, я не встречал. Да, есть маленькие музейчики и выставки, которые почему-то так называются, но по факту музеями не являются», — сказал Попов.

Собеседник «Мосленты» объяснил, как обычно создаются такие «музеи»: берется бюст Ленина, барабанные палочки и пионерский галстук, после чего над входом пишется Back to the USSR. Он отметил, что в наше время так часто именуют не только музеи, но также кафе и столовые.

«На ВДНХ есть пять музеев СССР, но среди них нет ни одного настоящего. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Может, тематическая дискотека или видеозал. Но это не музей точно. Потому что их владельцы просто взяли большие панели и закачали туда какие-то кадры с советской тематикой. В одном из этих "музеев" я насчитал максимум 15-16 экспонатов. Все остальное — какие-то придумки. Там нет погружения, нет ничего аутентичного», — подчеркнул Попов.

Ранее сообщалось, что москвичи предложили превратить Останкинскую телебашню в музей.