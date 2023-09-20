Известный постановщик трюков назвал самое ненавистное для артистов цирка слово

О ненависти цирковых артистов к слову «циркач» рассказал в беседе с «Мослентой» в прошлом знаменитый акробат и солист «Цирка дю Солей», а теперь режиссер и постановщик цирковых трюков Андрей Кольцов.

«Это слово вообще не дает покоя никому из индустрии. Для нас, артистов цирка, это практически оскорбление», — заявил он.

Кольцов провел аналогию: это все равно что назвать танцовщика танцором.

«Если это слово употребляет человек, знающий, что так говорить нельзя, то я могу отреагировать негативно. Если же человек просто не в курсе, что так не принято, то я не обижаюсь. Могу поправить, но деликатно: с добротой и пониманием», — уточнил собеседник «Мосленты».

Ранее подробности своих выступлений в советском цирке раскрыл много лет проработавший в Голливуде российский актер Игорь Жижикин.