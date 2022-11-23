Известный актер раскрыл подробности своей работы в советском цирке

Известный актер, много лет проработавший в Голливуде, а также снявшийся в популярных российских сериалах «Мажор», «Вий», «Соловей-разбойник» и недавно появившемся на экране сериале «Суперпозиция», Игорь Жижикин в интервью «Мосленте» раскрыл подробности своей работы в советском цирке.

Артист рассказал, что до съемок в кино, он много лет работал в цирке. Среди плюсов такой деятельности он отметил хорошую физическую форму и постоянные путешествия, в том числе и за границу, что было практически недоступно обычному гражданину в СССР.

«В те годы я активно занимался плаванием и даже был мастером спорта. Меня засунули в номер "Акробаты на велосипедах". С этой программой я объездил весь Советский Союз. До сих помню первые гастроли, настолько яркие были эмоции. Представьте, я обычный паренек, который только вернулся из армии и вдруг у меня появляется возможность посмотреть мир! Конечно, я кайфовал», — поделился артист.

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