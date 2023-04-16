Психолог объяснила ненужность общения с бывшими партнерами

Психолог и сексолог Татьяна Короткова в беседе с «Мослентой» назвала шесть причин, по которым не нужно поддерживать общение с бывшими партнерами.

«Дружба с бывшим может доставить вам много дискомфортных ощущений. С одной стороны, вы отлично друг друга знаете, у вас есть темы для разговора и общие воспоминания. Вы по-прежнему можете обмениваться мыслями и чувствами. Но с другой стороны, дружеский статус сильно ограничивает вас в выражении своих эмоций», — пояснила специалист. По ее словам, в этом случае придется держать себя в руках, чтобы не перейти границы дружбы. Такой постоянный самоконтроль может стать причиной стресса или депрессии.

Кроме того, при общении с бывшим партнером может казаться, что любовные отношения еще существуют, а расставания и вовсе не было. Однако на самом деле это лишь иллюзия. Психолог советует не забывать, что для расставания была причина и вряд ли она куда-то делась, а вторая попытка может обернуться еще более болезненным разрывом.

«Вряд ли вам будет приятно видеть экс-партнера вместе с кем-то другим. А если такие встречи будут регулярными, то со временем у вас накопятся отрицательные эмоции. И в какой-то момент этот негатив может прорваться наружу. Начнутся ссоры и конфликты. Вашему бывшему партнеру тоже не понравится видеть вас в объятиях другого человека», — рассказала специалист.

По ее словам, в якобы дружеских отношениях с бывшими нет места разговорам про нынешних партнерах. Если в обычной ситуации друзья спокойно обсуждают такие темы, то при общении с бывшими это неуместно. Здесь надо придерживаться определенных рамок и тщательно фильтровать свои рассказы. И на настоящую дружбу это совсем не похоже.

Кроме того, связь с бывшим партнером может поставит в сложное положение общих друзей, слышавших обе версии расставания. Теперь они оказываются между двух огней и не знают, как себя вести в сложившейся ситуации, продолжила Короткова.

По ее словам, если речь идет конкретно о личных друзьях одного из партнеров, то после расставания им вряд ли захочется принимать второго в общую компанию. Им будет не совсем понятно, как с ним контактировать, какую информацию можно рассказывать, а какую – нет. Из-за этого в приятельской компании может возникнуть напряженная обстановка.

«Попробуйте поставить себя на место своего нынешнего избранника. Будет ли вам приятно, что вторая половинка тесно дружит с бывшим? Естественно, нет. Из-за такого общения текущий партнер будет чувствовать ревность и другие негативные эмоции. Это может привести к обидам и претензиям с его стороны. Не исключено, что новые отношения испортятся или вовсе прекратятся. Чтобы этого не допустить, необходимо оставить прошлое в прошлом и двигаться дальше без дружбы с предыдущим партнером», — заключила эксперт в беседе с «Мослентой».

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