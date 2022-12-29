Люди
07:25, 29 декабря 2022
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Психолог высказалась о необходимости контролировать подростков

Психолог высказалась о необходимости контролировать подростков
Фото: Andrew Neel / Unsplash

О необходимости контролировать подростков высказалась в интервью «Мосленте» психолог Ирина Леонова. Она посоветовала учиться доверять детям.

Леонова подчеркнула, что если в более младшем возрасте подростку привили правильные ценности, то контролировать его вовсе не потребуется. «Мы можем отвечать только сами за себя. Родители в этом контексте могут отвечать только за свои реакции и за то, что они уже к этому моменту вложили в своего ребенка», — пояснила эксперт.

Дети зачастую совершают ошибки, чтобы лучше узнать себя, и уберечь их в такой ситуации вряд ли удастся. «Разговаривайте с подростками на равных, пытайтесь донести свою позицию и выслушивайте противоположное мнение», — посоветовала Леонова.

Ранее способы найти общий язык с трудным подростком назвала старший психолог реабилитационного центра клиники «Двойной Диагноз. Джуниор» Екатерина Люльчак. Она посоветовала развивать навык активного слушателя.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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