На скамейке у московской многоэтажки появилась необычная записка

Необычная записка появилась на скамейке у одного из многоэтажных домов недалеко от парка «Лосиный остров» в Москве. Текст послания, опубликованный в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте», разозлил горожан.

«Лавочка для детей и пожилых людей, но не для алкашей и гостей алкашки из 33-й квартиры. Телефон для обратной связи: 112», — написано на листе А4, вложенном в файл.

Подписчики сообщества указали, что скамейки относятся к разряду общественных мест и сидеть на них может любой желающий.

«С тем учетом, что это общественное место, можно выкинуть эту бумажку», «Ну, местная богема, конечно, раздражает, но подобные таблички автор может смело засунуть себе куда-нибудь», «Не тебе решать, для кого общественное место!», «Крик души на А4», — прокомментировали юзеры.

Ранее жесткое послание оставили соседи в подъезде курящему москвичу.