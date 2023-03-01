Необычное имя на банковской карте москвички развеселило пользователей сети

Пожилой москвичке выдали банковскую карту с необычными именем и фамилией. Историей, развеселившей пользователей сети, поделился сын женщины в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Моя мама завела себе карту. Я решил перевести на нее денег. Вбил номер телефона и приложение определило имя. Ну то есть как имя — мою маму вообще-то зовут Ольгой, а в графе получателя значилось "Куыр Щ."», — рассказал мужчина. Он отметил, что и в договоре, и на пластиковой карте женщины также указаны данные «Куыр Щдп» вместо настоящего имени.

Сперва мужчина предположил, что банк мог напечатать партию карт с ошибками. «Может, наоборот, Куыр — это что-то хорошее, как номера АМР на автомобиле? Такой знак принадлежности к секретному банковскому ордену? А к маме он попал по ошибке?» — пошутил он. Однако позже автор топика выяснил, что этот набор букв — имя его матери, напечатанное в английской раскладке клавиатуры.

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