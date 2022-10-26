Люди
13:15, 26 октября 2022
1 мин.

В подъезде московской многоэтажки появилось необычное объявление

В подъезде московской многоэтажки появилось необычное объявление
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Необычное объявление появилось в одном из подъездов многоэтажного дома на Сиреневом бульваре в Москве. Его текст опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Очень просим вернуть черепашку и хомячка, так как мы их поставили временно, чтобы потравить в квартире тараканов, мы их не выбросили. Ребенок рыдает! Просьба поставить там, где вы их нашли», — говорится в записке.

Канал также опубликовал видео одного из местных жителей, снявших животных, выставленных в подъезд. На ролике видно, что рядом нет никаких объявлений о том, что питомцев вскоре заберут обратно.

Ранее жители многоэтажного дома в подмосковных Люберцах развесили в подъезде объявления, адресованные соседям, оставляющим свой мусор в подъезде.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.