13:15, 26 октября 2022
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В подъезде московской многоэтажки появилось необычное объявление
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Необычное объявление появилось в одном из подъездов многоэтажного дома на Сиреневом бульваре в Москве. Его текст опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«Очень просим вернуть черепашку и хомячка, так как мы их поставили временно, чтобы потравить в квартире тараканов, мы их не выбросили. Ребенок рыдает! Просьба поставить там, где вы их нашли», — говорится в записке.
Канал также опубликовал видео одного из местных жителей, снявших животных, выставленных в подъезд. На ролике видно, что рядом нет никаких объявлений о том, что питомцев вскоре заберут обратно.
Ранее жители многоэтажного дома в подмосковных Люберцах развесили в подъезде объявления, адресованные соседям, оставляющим свой мусор в подъезде.