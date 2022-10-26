В подъезде московской многоэтажки появилось необычное объявление

«Очень просим вернуть черепашку и хомячка, так как мы их поставили временно, чтобы потравить в квартире тараканов, мы их не выбросили. Ребенок рыдает! Просьба поставить там, где вы их нашли», — говорится в записке.

Канал также опубликовал видео одного из местных жителей, снявших животных, выставленных в подъезд. На ролике видно, что рядом нет никаких объявлений о том, что питомцев вскоре заберут обратно.

Ранее жители многоэтажного дома в подмосковных Люберцах развесили в подъезде объявления, адресованные соседям, оставляющим свой мусор в подъезде.