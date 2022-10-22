Объявление в подъезде подмосковной многоэтажки развеселило пользователей сети
Жители многоэтажного дома в подмосковных Люберцах развесили в подъезде объявления, адресованные соседям, оставляющим свой мусор в подъезде. Текст одного из них опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».
«В доме по улице Урицкого завелись свиньи. Продукты своей жизнедеятельности ленивые свиньи скидывают в подъездах или около них. Задача: изловить свинью, ткнуть рылом в оставленные ею отходы, проинформировать соседей о месте ее обитания», — говорится в сообщении. В награду авторы задумки обещают уважение соседей, ликвидацию антисанитарной обстановки и торт.
Пользователей сети развеселили текст объявления. Многие указали, что и в их домах живут люди, оставляющие мусор в неположенных местах.
«Класс! Надо тоже такую распечатать и повесить!», «Креативно», «Класс, в моем доме свинья живет», — прокомментировали юзеры.
Ранее объявление от соседей в московской многоэтажке, адресованное родителям одного из местных детей, разозлило пользователей сети.