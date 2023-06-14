Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Самые необычные имена новорожденный в Москве с начала 2023 года назвала в интервью ТАСС начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Среди них оказались Денница, Веста, Марио и Эрвин.

Самыми необычными женскими именами за первый квартал этого года стали Есения, Капитолина, Стелла, Глафира, Барбара, Светозара и Эврика. Среди мужских Уханева выделила Оганнеса, Фому, Лукаса, Модеста и Юлиана.

Традиционно самыми популярными именами новорожденных стали Софья, Анна, Мария, Михаил, Александр и Марк.

Ранее стало известно, что среди необычных мужских имен в 2022 году встречались Урал, Агат, Зареслав, Елеазар и Феофан.