Раскрыт неочевидный способ защититься от свиного гриппа

Неочевидный способ защититься от свиного гриппа раскрыла URA.RU сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова. Она сообщила, что для этого необходимо поддерживать микрофлору кишечника, который является главным органом иммунной системы человека.

«Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе», — сказала она.

По ее словам, питание — это главный фактор, который влияет на иммунитет. Полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Сотникова уточнила, что для того, чтобы иммунитет работал, необходимы ферменты и пептидные гормоны, для формирования которых нужны аминокислоты, например из костного бульона.

Кроме того, для поддержания иммунитета следует добавить в рацион больше овощей, зелени и ферментированных продуктов — несладкая кисломолочка, квашеная капуста.

Ранее об опасности бессимптомного свиного гриппа предупредил россиян врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников.