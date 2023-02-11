Россияне назвали «непреходящую ценность» родом из СССР

Один из главных хитов среди настольных игр советских времен вспомнили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте». Настольный хоккей юзеры назвали «непреходящей ценностью», потому что эта игра популярна до сих пор.

«Тот самый "советский настольный хоккей", знакомый даже далеким от спорта людям. Невероятно увлекательная игра, изначально предназначавшаяся исключительно для детей, остается любимым увлечением и людей старшего возраста», — написал автор поста.

«У меня была одна из первых версий с деревянной рамой и железной окантовкой, еще дорожки хоккеистов были прямые. Какие же были матчи!», «Отличная игра», «Мне подарили на 11 лет. Так мама еле мужиков-гостей отогнала, чтобы дети поиграли. Целые чемпионаты проводили и два на два играли», «У нас играла вся детвора соседей. На вылет. И никаких привилегий, что он твой. Иначе запросто мог начинать играть сам с собой», «Мечта многих мальчишек в СССР», — вспомнили пользователи сети.

Многие юзеры отметили, что и сегодня играют в эту игру, но уже со своими детьми. У одних сохранился хоккей советских времен, а другие приобрели современный вариант. «У меня до сих пор есть, с дочкой бывает отрываемся», «До сих пор храню и играю иногда», «Непреходящая ценность!», «У меня были только самые примитивные игрушки в детстве. Вот купил хоккей, чтобы хоть у сына было все лучше», «У меня и сейчас есть такой (мне 62). Иногда с детьми и внуками играем. Азарт зашкаливает. А я выигрываю чаще! Опыт не пропьешь», — написали они.

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