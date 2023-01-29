Москвичи назвали хиты продаж из отдела игрушек популярного советского магазина

Хиты продаж из отдела игрушек популярного советского магазина назвали москвичи в группе «Москва — Воспоминания детства» социальной сети «ВКонтакте». Речь шла об универмаге «Лейпциг», некогда расположенном на Ленинском проспекте. В нем можно было купить товары из Германии.

«У меня было две любимых куклы оттуда. Одна кукла — ежик, а другая — просто Маринка. Волосы у них качественные были очень», «Помню мне повезло купить в этом магазине несколько вагонов. До сих пор ездят, но уже по другим рельсам и с новыми тепловозом и паровозом», «Можно было индейцев на лошадях купить», «Мои родители записывались на большого медведя. А железную дорогу папа сам покупал и, мне кажется, для себя», «Первый мой самолетик был куплен здесь», — рассказали пользователи.

Россияне в комментариях вспомнили и неосуществленные мечты. «Мечта была купить железную дорогу», «Мне больше всего хотелось самокат», «А я мечтала о сумочке с окошком, а внутри маленькая куколка», — написали они.

Ранее россияне обсудили возраст своих плюшевых медведей из детства. Они отметили, что эти игрушки были очень качественными и у многих остались до сих пор.