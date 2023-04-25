Раскрыта схема шантажа продавцов алкоголя несовершеннолетним в Москве

Столичные полицейские раскрыли схему шантажа продавцов алкоголя несовершеннолетним в Москве и области, сообщает «МВД Медиа». Один из двух задержанных приезжих мужчин оказался представителем общественной организации по выявлению нарушений в сфере торговли.

Схема заключалась в том, что аферисты проводили «контрольные закупки» алкоголя и сигарет с участием несовершеннолетних, фиксировали происходящее на видео и требовали с работников магазинов деньги за неразглашение информации. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с продажей ношеного женского белья.