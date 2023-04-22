В Москве раскрыли схему мошенничества с продажей ношеного женского белья

Схему мошенничества с бизнесом по продаже ношеного женского белья раскрыли в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Жертвой афериста стала женщина, которая приобрела сайт купли-продажи б/у трусов.

22-летняя москвичка обнаружила в интернете портал торговли грязным бельем. Женщина решила заняться необычным бизнесом и связалась с администратором сайта по указанному в сети номеру. Мужчина сообщил ей, что портал продается за 150 тысяч рублей.

Пострадавшая перевела аферисту указанную сумму в криптовалюте, однако так и не получила доступ к сайту. После получения денег злоумышленник удалил переписку и заблокировал контакт покупательницы. Москвичка обратилась в полицию.

Ранее мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у подмосковной чиновницы. Жертвой мошенников стала 38-летняя зампредседателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья.