В Москве раскрыли схему мошенничества с продажей ношеного женского белья
Москвичка купила сайт по продаже ношеного женского белья и стала жертвой мошенника.
Схему мошенничества с бизнесом по продаже ношеного женского белья раскрыли в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Жертвой афериста стала женщина, которая приобрела сайт купли-продажи б/у трусов.
22-летняя москвичка обнаружила в интернете портал торговли грязным бельем. Женщина решила заняться необычным бизнесом и связалась с администратором сайта по указанному в сети номеру. Мужчина сообщил ей, что портал продается за 150 тысяч рублей.
Пострадавшая перевела аферисту указанную сумму в криптовалюте, однако так и не получила доступ к сайту. После получения денег злоумышленник удалил переписку и заблокировал контакт покупательницы. Москвичка обратилась в полицию.
Ранее мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у подмосковной чиновницы. Жертвой мошенников стала 38-летняя зампредседателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья.