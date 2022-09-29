Раскрыты нетипичные признаки сердечно-сосудистых заболеваний

Нетипичные признаки сердечно-сосудистых заболеваний раскрыла в разговоре с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, основные их причины кроются в сидячем образе жизни, низком уровне активности, ожирении и вредных привычках.

«Среди наиболее распространенных признаков, которые многие связывают с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы: боль за грудиной, учащенное сердцебиение, отдышка, появление отеков. Но есть и другие, менее очевидные, например, гипертония, которую многие люди даже не замечают», — сказала она.

По ее словам, болезнь может протекать абсолютно бессимптомно, при этом день за днем ослабляя организм. Эксперт предупредила, что при гипертонии пациенты могут столкнуться с шумом в ушах, тошнотой, появлением мушек перед глазами, сильной утомляемостью, нарушениями сна, повышенной потливостью. Кроме того, они часто становятся чересчур эмоциональны и испытывают сильную тревогу.

Еще одним нетипичным признаком Малиновская назвала атеросклероз, который также может никак себя не проявлять. Среди его неочевидных признаков боль в мышцах ног и выпадение волос на ногах, что нередко происходит при нарушении периферического кровообращения.

«Зачастую проблемы с сердцем развиваются бессимптомно в течение многих лет. Они никак не проявляют себя, или пациент никак не связывает симптомы с нарушениями в работе сердца. Своевременно обнаружить возможные нарушения можно с помощью лабораторной диагностики — отклонения показателей от нормы укажут на то, что человек находится в группе риска», — отмечает Малиновская.

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