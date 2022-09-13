Хирург назвал опасные последствия ожирения

Опасные последствия ожирения назвал «Мосленте» бариатрический хирург Центра хирургии ожирения «СМ-Клиника» Борис Поморцев. Он объяснил, что это заболевание влияет практически на все сферы жизни.

«В первую очередь это вызывает метаболические проблемы (сахарный диабет, жировая болезнь печени) и проблемы сердечно-сосудистой системы (развитие атеросклероза, патологии сердечно-сосудистой системы, риск инфарктов и инсультов)», — предупредил специалист.

Страдающие ожирением люди повержены и различным механическим проблемам (изменение осанки, повышенная нагрузка на суставы, повышенный риск травматизации опорно-двигательного аппарата, риск разрывов растяжений, последующие проблемы с коленными суставами и прочее). Кроме того, по словам Поморцева, при ожирении у человека снижается качество жизни, ему не нравится его внешний вид, из-за чего возникает повышенный риск депрессии и многие психологические проблемы.

«Сегодня есть доказанные данные, что риск развития проблем со здоровьем, в частности, сахарного диабета и проблем сердечно-сосудистой системы, многократно возрастает при ожирении 2 и 3 степени. Доказано, что ожирение 2 и 3 степени приводит к снижению качества и продолжительности жизни», — сказал хирург.

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