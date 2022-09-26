Люди
13:59, 26 сентября 2022
1 мин.

Ведущая «Дома-2» призналась в неудачных попытках забеременеть

Ведущая «Дома-2» призналась в неудачных попытках забеременеть
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В неудачных попытках забеременеть призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчики знаменитости поинтересовались, как она решилась на позднюю беременность. «Мы с мужем очень сильно хотели общего ребенка. И у нас был долгий и непростой путь в этом вопросе. За 2,5 года было достаточно неудач. Но нужно быть настроенными на победу. Я очень сильно верила», — написала Орлова.

Телеведущая пожелала успехов всем, кто хочет ребенка, и рекомендовала верить в себя.

Ранее Ольга Орлова сообщила о беременности. Она опубликовала видеоролик, в котором гуляет по пляжу, демонстрируя на камеру округлившийся живот.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.