Ведущая «Дома-2» призналась в неудачных попытках забеременеть

В неудачных попытках забеременеть призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчики знаменитости поинтересовались, как она решилась на позднюю беременность. «Мы с мужем очень сильно хотели общего ребенка. И у нас был долгий и непростой путь в этом вопросе. За 2,5 года было достаточно неудач. Но нужно быть настроенными на победу. Я очень сильно верила», — написала Орлова.

Телеведущая пожелала успехов всем, кто хочет ребенка, и рекомендовала верить в себя.

Ранее Ольга Орлова сообщила о беременности. Она опубликовала видеоролик, в котором гуляет по пляжу, демонстрируя на камеру округлившийся живот.