Невролог назвал способы расслабить спину после трудового дня

Дыхательные гимнастики могут помочь расслабить спину и проработать диафрагму. Об этом NEWS.ru сообщил остеопат-невролог Александр Евдокимов.

«Во-первых, не только спину нужно расслаблять. Позвоночный столб не только держит мышечный каркас, а все внутренние органы. Устают не только мышцы, но и то, что внутри находится. Чтобы первично расслабиться, я рекомендую дыхательные гимнастики: можно йоговскую, цигун, можно просто подышать глубоко — глубокие вдох и выдох — это уже первично расслабит тело, когда вы проработаете самую крупную мышцу тела — диафрагму — вам уже станет легче», — рассказал эксперт.

При этом он напомнил, что если затекла шея или плечи шея — ими элементарно нужно подвигать, если болит поясница, то лучший вариант — подвигаться, растягиваться, понаклоняться. Врач отметил, что простой гимнастике нужно уделять 10-15 мину в день.

Эксперт отметил, что для расслабления также подойдут хвойно-солевые ванные или душ. «Если нет аллергии на хвою, если нет противопоказаний для ванн», — заключил собеседник.

Ранее врач-невролог и мануальный терапевт Ган Фу назвал способы оставаться в тонусе без вреда для здоровья.