Невролог назвал способы оставаться в тонусе без вреда для здоровья

Оставаться в тонусе без вреда для здоровья можно с помощью лечебной гимнастики. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Ган Фу.

Эксперт отметил, что первые шаги в спорте лучше начать с лечебной физкультуры, которая помогает задействовать все участки тела и способствует укреплению мышц и костей. После прохождения такого курса можно переходить к скандинавской ходьбе и легким формам пробежки, рассказал врач.

По словам врача, скандинавская ходьба является безопасным видом физических упражнений. Но при этом он подчеркнул, что пожилым людям и тем, кто имеет заболевания сердца и органов дыхания, перед началом тренировок нужно проконсультироваться со специалистами.

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