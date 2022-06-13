Невролог предупредил о развитии ишемии при работе в статичном положении

Ишемические болезни могут возникать при долгой работе в статичном положении за компьютером. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-невролог Лев Камышев.

«Принципиального значения нет: человек работает в офисе или удалённо. Конечно, удалённая работа подразумевает меньшую мобильность человека в течение дня. Статичное положение он принимает и на работе, и дома, просто дома ещё он иногда долгое время находится не в положении сидя, а в полулежащем положении. Различные положения люди принимают — вроде удобно, но, на самом деле, они достаточно сильно замедляют периферический кровоток, и у человека могут ишемические явления возникать во всех отделах тела», — объяснил специалист.

Невролог порекомендовал проводить ежедневную разминку, сменять положение тела хотя бы раз в час и выполнять упражнения на мобилизацию лучезапястного сустава. По его словам, в этом поможет кистевой эспандер, который поможет сохранить силу мышц запястья, кисти и предплечья. «Если человек долго работает с тачпадом или пользуется мышкой, рука долгое время напряжена, мышцы истощаются. Человек должен компенсировать достаточным количеством динамики», — заключил специалист.

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