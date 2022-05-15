Невролог назвал основные причины возникновения судорог

Судороги могут возникать из-за физиологических процессов в мышцах в результате обезвоживания. О причинах возникновения недуга «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

По словам специалиста, чаще всего судороги возникают по ночам или утром после пробуждения. Приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, при этом дискомфорт или болезненные ощущения после мышечного спазма могут сохраняться на протяжении нескольких часов или даже дней, уточнил медик.

Недуг может проявляться в результате обезвоживания, употребления соленых продуктов и переохлаждения, рассказал врач. Он добавил, что причиной боли могут быть перегрузки мышц в результате физической активности или ее недостатка, занятий в тренажерном зале или плавания в холодной воде. Кроме того, судороги могут появиться из-за длительного нахождения ног или тела в неудобном положении, в неудобной обуви или в результате плоскостопия.

Симптом также может возникнуть по причине дефицита витаминов и микроэлементов, отравления, а также употребления алкоголя и курения, заключил эксперт.

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