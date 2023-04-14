Жена шеф-повара Ивлева объяснила свое нежелание рожать еще детей
Блогер Валерия Куденкова заявила, что ей достаточно одного ребенка.
Свое нежелание рожать еще детей объяснила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена шеф-повара Константина Ивлева, журналист и блогер Валерия Куденкова.
«Я просто не хочу и все. Человек ведь может просто не хотеть? Мне достаточного одного ребенка. Я хочу всю свою энергию распределять между членами семьи — собой, своим ребенком и своим мужем. Больше я не потяну, ни физически, ни энергетически. Я не хочу убиваться», — заявила она в сторис.
Куденкова добавила, что они с Ивлевым делают все для того, чтобы беременности не случилось. «Если же она случится, тогда будем принимать решение», — отметила супруга шеф-повара.
Блогера удивил массовый интерес подписчиков к этому вопросу, она призналась, что ее директ «просто разорвало». «Почему это вас так волнует? Обязательно должно быть много детей? Обязательно хотеть рожать? Я в шоке!» — написала она.
У Куденковой и Ивлева один общий ребенок — годовалая дочь Ника. У шеф-повара есть еще двое детей от предыдущего брака.
Ранее Куденкова назвала любимое блюдо супруга в ее исполнении.