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12:16, 23 октября 2022
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Бузова призналась в неудачном увеличении губ

Бузова призналась в неудачном увеличении губ
Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

В неудачном увеличении губ призналась сестра популярной певицы Ольги Бузовой Анна. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что решилась на процедуру пару лет назад.

«Пришла к своему косметологу, заморозили. Начали делать, и я просто не смогла терпеть. Было так больно, мне казалось, что я умру», — вспомнила Бузова.

Звезда рассказала, что с тех пор она не решилась прибегнуть к увеличению губ еще раз. Бузова добавила, что ее муж Константин выступил против косметологического вмешательства. «Костя говорит, что мои маленькие губы куда красивее», — объяснила она.

Ранее Бузова поделилась подробностями изучения четвертого иностранного языка. Она рассказала, что ей сложно дается турецкий.

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