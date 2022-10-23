Бузова призналась в неудачном увеличении губ

В неудачном увеличении губ призналась сестра популярной певицы Ольги Бузовой Анна. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что решилась на процедуру пару лет назад.

«Пришла к своему косметологу, заморозили. Начали делать, и я просто не смогла терпеть. Было так больно, мне казалось, что я умру», — вспомнила Бузова.

Звезда рассказала, что с тех пор она не решилась прибегнуть к увеличению губ еще раз. Бузова добавила, что ее муж Константин выступил против косметологического вмешательства. «Костя говорит, что мои маленькие губы куда красивее», — объяснила она.

Ранее Бузова поделилась подробностями изучения четвертого иностранного языка. Она рассказала, что ей сложно дается турецкий.