Россияне назвали нежелательные профессии для своих детей

Нежелательные профессии для своих детей назвали участники опроса образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого есть в распоряжении «Мосленты». В тройке лидеров оказались профессии дворника (против высказались 13 процентов респондентов), разнорабочего (11 процентов) и санитара (9,5 процента).

«Самой непривлекательной творческой специальностью для своих детей родители посчитали карьеру художника и актера. В список попали работы официанта, водителя, курьера, администратора и парикмахера (9 процентов)», — говорится в исследовании.

При этом самыми желательными профессиями для детей россияне назвали специальности из IT-сферы ("За" высказались 29 процентов опрошенных), предпринимательства (10 процентов) и работу на государственной службе (8,5 процента).

Ранее один из самых известных российских шоуменов, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш раскрыл главный секрет своей профессии.