Известный телеведущий раскрыл главный секрет своей профессии

Один из самых известных российских шоуменов, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш раскрыл главный секрет своей профессии. В интервью «Мосленте» он признался, что это умение импровизировать.

Шоумен рассказал, что импровизации можно научиться, однако для этого важно быть эрудированным, поскольку импровизация часто подразумевает цитирование того или иного исторического деятеля или ситуации. Для этого он посоветовал изучать больше русской литературы.

Далее, по словам Пельша, в ход идут наработки с точки зрения реакции. Начинаем с многозначительной паузы, заканчиваем тем, что зарифмовываем какую-то ситуацию.

Пельш также отметил, что никогда не пытался копировать своих коллег. «Но я часто обращаю внимание на то, как они реагируют на те или иные слова и действия. По какому пути пошел человек? Как он выкрутился? Это то, за чем нужно постоянно следить. На российском телевидении достаточно людей, у которых можно что-то позаимствовать в плане легкости подачи материала», — резюмировал он.

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