Никаса Сафронова госпитализировали в Москве с отравлением вялеными помидорами

О своей госпитализации в Москве сообщил изданию StarHit художник Никас Сафронов. Он уточнил, что у него диагностировали сильное отравление вялеными помидорами.

«Врачи подозревают, что в них находились бактерии, вызывающие ботулизм. Сейчас лежу под капельницей, мне колют антибиотики и какую-то специальную сыворотку. Конечно, не хотел бы надолго задерживаться в клинике, но еще какое-то время мне все-таки придется провести здесь», — рассказал Сафронов.

Друг художника, актер Николай Денисов сообщил, что Сафронова госпитализировали у него на глазах. Артист рассказал, что в тот день он находился в гостях у живописца, и на столе были вяленые томаты. Во время застолья Сафронов почувствовал себя плохо.

«Врачи забрали его в палату интенсивной терапии и сразу же начали промывать желудок, поставили капельницу. Я пробыл в больнице в течение часа», — поделился Денисов.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве госпитализировали певца и композитора Игоря Николаева. По данным журналистов, артисту вызвали скорую помощь в загородный дом из-за проблем с сердцем.