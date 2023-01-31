Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

Подробности о состоянии здоровья композитора и певца Игоря Николаева, госпитализированного в Москве, раскрыл Telegram-канал Mash. По данным источника, артисту вызвали скорую помощь в загородный дом из-за проблем с сердцем.

Медики прибыли на вызов к Николаеву утром понедельника, 30 января. У певца диагностировали нестабильную стенокардию и подозрение на инфаркт. Сперва Николаева госпитализировали в Красногорске, но затем его отвезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Там он находится в блоке интенсивной терапии.

Ранее стало известно о госпитализации артиста в Москве. По данным СМИ, Николаева доставили в медучреждение с болями в груди.