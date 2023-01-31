13:45, 31 января 2023
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Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Игоря Николаева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Подробности о состоянии здоровья композитора и певца Игоря Николаева, госпитализированного в Москве, раскрыл Telegram-канал Mash. По данным источника, артисту вызвали скорую помощь в загородный дом из-за проблем с сердцем.
Медики прибыли на вызов к Николаеву утром понедельника, 30 января. У певца диагностировали нестабильную стенокардию и подозрение на инфаркт. Сперва Николаева госпитализировали в Красногорске, но затем его отвезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Там он находится в блоке интенсивной терапии.
Ранее стало известно о госпитализации артиста в Москве. По данным СМИ, Николаева доставили в медучреждение с болями в груди.