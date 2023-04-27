Никита Джигурда призвал вернуть пиво болельщикам на стадионах

Вернуть пиво футбольным болельщикам призвал в разговоре со «Спорт-Экспресс» известный актер Никита Джигурда. Он выступил за возобновление продажи слабоалкогольного напитка на российских стадионах.

«Пиво должно быть на стадионе!» — заявил Джигурда. Актер уточнил, что ради уменьшения рисков травмирования реализовывать напиток в таких местах лучше в алюминиевых банках, а не в стеклянной таре.

Он отметил, что, несмотря на запрет, люди находят способы проносить пиво на стадионы. Поэтому, по мнению актера, логичнее ввести определенные правила и ограничения, но не убирать алкоголь из продажи полностью.

Запрет на продажу пива на стадионах вступил в силу в 2005 году, напоминает «Газета.ру». С 2019 года в Госдуме начали обсуждать вопрос о возобновлении реализации продукта для футбольных фанатов. Идею поддержали Минфин и МВД, однако окончательное решение так и не было принято.

Ранее москвичи сыграли в «пивной футбол» и попали на видео. Герои ролика сделали ворота из пивных бутылок.