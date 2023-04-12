Москвичи сыграли в «пивной футбол» и попали на видео
Москвичи сделали ворота из пивных бутылок и сыграли в футбол.
Москвичи сыграли в «пивной футбол» и попали на видео, опубликованное в группе «Гольяново М125» социальной сети «ВКонтакте».
«Если вы все еще сомневаетесь, что Гольяново — спортивный район, я докажу вам обратное. Ничего особенного, просто на этом видео ребята сделали из пивных бутылок ворота и решили погонять мяч», — написали администраторы сообщества.
На кадрах ролика запечатлено, как двое мужчин решили сыграть в футбол маленьким шариком. Вместо ворот они поставили две бутылки пива объемом в полтора литра. На видео «вратарь» пропускает два гола.
«Смешно! Спасибо», «Сборная так же готовится к Чемпионату мира», «Похоже два любимых дела совместили: пиво и футбол», — прокомментировали пользователи сети.
Ранее танец московского дворника попал на видео и развеселил россиян.