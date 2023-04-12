Москвичи сыграли в «пивной футбол» и попали на видео

На кадрах ролика запечатлено, как двое мужчин решили сыграть в футбол маленьким шариком. Вместо ворот они поставили две бутылки пива объемом в полтора литра. На видео «вратарь» пропускает два гола.

«Смешно! Спасибо», «Сборная так же готовится к Чемпионату мира», «Похоже два любимых дела совместили: пиво и футбол», — прокомментировали пользователи сети.

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