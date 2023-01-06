13:53, 06 января 2023
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Никита Михалков оказался в реанимации московской больницы
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
77-летний российский режиссер, телеведущий Никита Михалков оказался в реанимации московской больницы № 52, куда его перевели из ГКБ №67. Об этом в пятницу, 6 января, телеканалу «360» сообщил источник. По его данным, артист находится в сознании.
«Источник уточнил, что у режиссера выявили грипп и признаки системного воспаления. Кроме того, есть проблемы с кишечником. За состоянием Михалкова наблюдают врачи», — говорится в сообщении.
Как рассказал собеседник «360», режиссер находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс идет нормально.
Ранее, 5 января, стало известно, что Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19.