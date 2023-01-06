Люди
13:53, 06 января 2023
1 мин.

Никита Михалков оказался в реанимации московской больницы

Никита Михалков оказался в реанимации московской больницы
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

77-летний российский режиссер, телеведущий Никита Михалков оказался в реанимации московской больницы № 52, куда его перевели из ГКБ №67. Об этом в пятницу, 6 января, телеканалу «360» сообщил источник. По его данным, артист находится в сознании.

«Источник уточнил, что у режиссера выявили грипп и признаки системного воспаления. Кроме того, есть проблемы с кишечником. За состоянием Михалкова наблюдают врачи», — говорится в сообщении.

Как рассказал собеседник «360», режиссер находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс идет нормально.

Ранее, 5 января, стало известно, что Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.