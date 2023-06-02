В Москве госпитализировали Никиту Михалкова

Известного российского режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в Москве второй раз за этот год. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно каналу, 77-летний кинорежиссер находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. По данным «112», он поступил в столичную больницу с жалобами на перебои работы сердца и одышку.

Позже в беседе с SHOT жена Михалкова Татьяна сообщила, что с режиссером все в порядке и он просто проходит плановую проверку состояния своего здоровья.

Ранее 5 января Михалков уже попадал в больницу. Тогда, по информации ряда СМИ, его госпитализировали с COVID-19. 24 января его выписали обратно домой.