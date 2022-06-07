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Телеведущий Николаев рассказал о своем самочувствии после лечения от рака

Телеведущий Николаев рассказал о своем самочувствии после лечения от рака
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

73-летний российский телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев рассказал 5-tv.ru о самочувствии после лечения от рака.

«Прекрасно. Стараюсь думать только о хорошем», — прокомментировал свое самочувствие известный телеведущий в разговоре с журналистами.

По информации источника, артисту диагностировали рак 15 лет назад и с тех пор он продолжает лечение от болезни. Сообщается, что Николаев пережил уже несколько рецидивов, однако продолжает работать.

Ранее певица МакSим впервые после тяжелой болезни спела на сцене и поразила зрителей в десятом выпуске третьего сезона шоу «Маска».

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