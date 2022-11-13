Стало известно о местонахождении Игоря Николаева

О местонахождении композитора и певца Игоря Николаева стало известно благодаря публикации его супруги Юлии Проскуряковой в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Сейчас семья с ребенком отдыхает в Дубае.

«Семейка», — подписала снимок Проскурякова.

На опубликованной фотографии видно, что музыкант вместе с женой и дочерью отдыхает на пляже у моря.

Ранее стало также известно, что блогерша и телеведущая Настя Ивлеева улетела из России в Бразилию. «Ребята, мы сейчас в Рио-де-Жанейро. Мы долетели и уже выспались», — сказала она.