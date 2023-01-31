Композитор и певец Игорь Николаев отреагировал на новость о своей госпитализации. В разговоре с РИА Новости он подтвердил, что находится в больнице, однако о критическом состоянии речи не идет.

«Информация о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо. Надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время», — рассказал музыкант журналистам. При этом причину, по которой исполнитель оказался в медицинском учреждении он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Николаева госпитализировали с нестабильной стенокардией и подозрением на инфаркт.