Телеведущая Елена Николаева снялась топлес с ребенком

Фото топлес опубликовала телеведущая Елена Николаева. Снимками из своего дома в поселке Новая Рига журналистка поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах Николаева позирует на кровати без верхней части одежды. На руках она держит ребенка. «Такое доброе утро», — подписала пост телеведущая.

Фолловеры оценили откровенную публикацию Николаевой. «Очень эротично», «Так уютно», «Какой красивый мальчик», — написали подписчики. Кто-то сравнил телеведущую с Мадонной, держащей на руках младенца.

Ранее фото без одежды опубликовала экс-возлюбленная Тимати, участница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова. Девушка сфотографировалась обнаженной на пляже мексиканского курорта Лос-Кабос.