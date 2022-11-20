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15:27, 20 ноября 2022
1 мин.

Телеведущая Елена Николаева снялась топлес с ребенком

Телеведущая Елена Николаева снялась топлес с ребенком
Фото: @elenanika

Фото топлес опубликовала телеведущая Елена Николаева. Снимками из своего дома в поселке Новая Рига журналистка поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах Николаева позирует на кровати без верхней части одежды. На руках она держит ребенка. «Такое доброе утро», — подписала пост телеведущая.

Фолловеры оценили откровенную публикацию Николаевой. «Очень эротично», «Так уютно», «Какой красивый мальчик», — написали подписчики. Кто-то сравнил телеведущую с Мадонной, держащей на руках младенца.

Ранее фото без одежды опубликовала экс-возлюбленная Тимати, участница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова. Девушка сфотографировалась обнаженной на пляже мексиканского курорта Лос-Кабос.

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