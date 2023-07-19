Стало известно о состоянии здоровья отца Леонида Агутина

Музыкант Николай Агутин, отец певца Леонида Агутина, оказался в кардиологическом отделении столичной больницы. Об ухудшении состояния здоровья артиста стало известно Telegram-каналу Baza.

По имеющейся информации, 88-летний музыкант самостоятельно приехал в городскую больницу с жалобами на утомляемость, боль в икроножных мышцах и плохой сон. Медики диагностировали у него стенокардию напряжения и приняли решение о госпитализации.

Сообщается, что последний раз проблемы с сердцем у исполнителя были в 2006 году. Тогда у него диагностировали инфаркт.

Ранее актриса Татьяна Васильева впервые вышла на связь после госпитализации.