16:35, 19 июля 2023
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Стало известно о состоянии здоровья отца Леонида Агутина
Baza: певец Николай Агутин оказался в кардиологическом отделении столичной больницы.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Музыкант Николай Агутин, отец певца Леонида Агутина, оказался в кардиологическом отделении столичной больницы. Об ухудшении состояния здоровья артиста стало известно Telegram-каналу Baza.
По имеющейся информации, 88-летний музыкант самостоятельно приехал в городскую больницу с жалобами на утомляемость, боль в икроножных мышцах и плохой сон. Медики диагностировали у него стенокардию напряжения и приняли решение о госпитализации.
Сообщается, что последний раз проблемы с сердцем у исполнителя были в 2006 году. Тогда у него диагностировали инфаркт.
Ранее актриса Татьяна Васильева впервые вышла на связь после госпитализации.