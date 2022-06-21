85-летний Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии

Советскому и российскому ученому-зоологу, профессору МГУ и ведущему передачи «В мире животных» Николаю Дроздову 20 июня исполнилось 85 лет. В разговоре с «Мослентой» он рассказал о своем самочувствии и сообщил, как отпраздновал день рождения.

«85 лет — возраст как возраст, даже не юбилей и не круглая дата. Чувствую себя нормально. Никакой этот возраст не "почтенный"», — сказал Дроздов.

День рождения телеведущий отметил в кругу семьи. «Посидели в ресторанчике с близкими, с общественностью буду уже в эти дни. Сегодня на работе в МГУ меня наверняка будут поздравлять. Потом, 25 числа, поедем на родину в Рязань», — поделился планами Дроздов.

Ранее внучка известной советской и российской актрисы Светланы Светличной Мария рассказала о самочувствии своей 82-летней бабушки.