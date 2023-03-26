В Москве умер 101-летний актер Николай Дупак

На 102-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР, театральный режиссер, фронтовик и инвалид Великой Отечественной войны Николай Дупак. О его смерти сообщил Telegram-канал «112».

Дупак умер в Москве, уточнил источник.

Заслуженный артист РСФСР почти 30 лет руководил Театром на Таганке. Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Тарас Бульба» и «Интвервенция». Дупак был почетным деятелем искусств Москвы. За фронтовые заслуги 101-летний актер был награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней и орденом Дружбы народов.

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