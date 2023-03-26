12:09, 26 марта 2023
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В Москве умер 101-летний актер Николай Дупак
Заслуженный артист РСФСР Николай Дупак умер на 102-м году жизни в Москве.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
На 102-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР, театральный режиссер, фронтовик и инвалид Великой Отечественной войны Николай Дупак. О его смерти сообщил Telegram-канал «112».
Дупак умер в Москве, уточнил источник.
Заслуженный артист РСФСР почти 30 лет руководил Театром на Таганке. Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Тарас Бульба» и «Интвервенция». Дупак был почетным деятелем искусств Москвы. За фронтовые заслуги 101-летний актер был награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней и орденом Дружбы народов.
Ранее в Росстате назвали среднюю продолжительность жизни москвичей. Она составила 78,19 года.