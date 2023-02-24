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17:21, 24 февраля 2023
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Названа причина отмены концертов Николая Носкова в Москве

Названа причина отмены концертов Николая Носкова в Москве
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Причину отмены концертов певца Николая Носкова в Москве его коллега, певец IVAN (Александр Иванов) назвал в интервью «Московскому комсомольцу». У 67-летнего артиста ухудшилось здоровье.

«Николай Иванович чувствует себя неважно. И боли есть, и давление. Он принял решение отменить два концерта в Москве. Но он герой. Обязательно все преодолеет», — заявил IVAN. Он уточнил, что выступать прикованного к инвалидному креслу Носкова никто не заставляет.

«Если бы Николай Иванович сам не хотел выступать, ничего бы не происходило. Он не тот человек, которого можно заставить что-то сделать против его воли. Николай Иванович хочет выступать, поэтому продолжает давать концерты», — подчеркнул собеседник.

Молодой певец добавил, что недавно Носков записал новые песни, а 26 февраля планирует отправиться в гастрольный тур.

Ранее в проблемах со здоровьем признался рэпер Джиган. Артист подтвердил информацию о том, что проходит лечение в столичном медучреждении.

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