Джиган признался в проблемах со здоровьем

В проблемах со здоровьем признался изданию Super.ru рэпер Джиган. Артист подтвердил информацию, что проходит лечение в столичном медучреждении.

«Я лечу свои травмы, у меня просто тут друзья-врачи», — ответил Джиган на вопрос о пребывании в частной психиатрической клинике в Москве.

Рэпер сообщил, что его жена Оксана Самойлова не посещает его в клинике, так как в этом нет необходимости. «Меня не надо навещать. Я сам могу ездить куда угодно, при чем тут Оксана? Она переживает, конечно, что я дед поломанный весь», — сказал Джиган.

Ранее артиста заметили у психиатрической клиники «Роса» в Москве. На опубликованных в сети кадрах Джиган покидает медучреждение в сопровождении женщины и садится в такси.

До этого артист опубликовал фото, сделанное в медицинском учреждении. На снимке исполнитель опирается на специальные ходунки, а его левая нога перебинтована от стопы и выше колена.