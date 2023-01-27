Психолог назвала признаки мужчины с низкой самооценкой

Признаки мужчины с низкой самооценкой назвала в беседе с «Мослентой» психолог Кристина Дюран. Она отметила, что отношения с таким человеком становятся нездоровыми и разрушительными для женщины.

«Первое — тотальный контроль. Для мужчин с низкой самооценкой характерно желание полностью контролировать женщину. Он боится, что кто-то из посторонних может настроить его спутницу против него, и он не сможет этому противостоять», — сказала она.

Кроме того, мужчины с низкой самооценкой часто имеют потребность в унижении кого-то, даже любимой женщины, и склонны к преувеличению своих достижений. Такие люди, по словам Дюран, крайне негативное относятся к критике.

«Если в период влюбленности вам сложно отследить эти признаки, постарайтесь заглянуть внутрь себя. Если вы стали чувствовать себя пессимистично, негативно, депрессивно, если вы понимаете, что рядом с этим человеком ваш эмоциональный фон и жизненный настрой существенно снижается, вы находитесь постоянно в каком-то подавленном состоянии — это большой красный флаг, свидетельствующий о том, что вы в отношениях с мужчиной с низкой самооценкой», — пояснила психолог.

Одновременно с началом отношений женщина чувствует и снижение собственной самооценки, уточнила эксперт.

Ранее способы поднятия самооценки назвала психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич. Для этого необходимо принимать свои недостатки и не ругать себя за них.