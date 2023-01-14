Психолог назвала способы поднятия самооценки

Способы поднятия самооценки в беседе с «Мослентой» назвала психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

«Под самооценкой я в виду, скорее, «самоотношение». Для того чтобы качественно улучшить отношения с собой следует ввести в привычку благодарить себя каждый день даже за незначительные успехи. Нужно также замечать внутреннего критика и учиться себя поддерживать», — рассказала специалист.

Кроме того, для поднятия самооценки необходимо принимать свои недостатки и не ругать себя за них, доверять собственным чувствам и отказываться от неподходящего для себя, выйти из деструктивных отношений .

Эксперт посоветовала заботиться о собственном теле. По ее словам, важно уделять время себе — полноценно отдыхать, высыпаться, есть здоровую, вкусную пищу, по возможности посещать сеансы массажа, а также заниматься тем, что приносит удовольствие.

Ранее психолог-расстановщик Юлия Хадарцева перечислила правила, которые помогут начать жизнь «с чистого листа».