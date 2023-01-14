Город
23:26, 14 января 2023
1 мин.

Психолог назвала способы поднятия самооценки

Психолог назвала способы поднятия самооценки
Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

Способы поднятия самооценки в беседе с «Мослентой» назвала психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

«Под самооценкой я в виду, скорее, «самоотношение». Для того чтобы качественно улучшить отношения с собой следует ввести в привычку благодарить себя каждый день даже за незначительные успехи. Нужно также замечать внутреннего критика и учиться себя поддерживать», — рассказала специалист.

Кроме того, для поднятия самооценки необходимо принимать свои недостатки и не ругать себя за них, доверять собственным чувствам и отказываться от неподходящего для себя, выйти из деструктивных отношений .

Эксперт посоветовала заботиться о собственном теле. По ее словам, важно уделять время себе — полноценно отдыхать, высыпаться, есть здоровую, вкусную пищу, по возможности посещать сеансы массажа, а также заниматься тем, что приносит удовольствие.

Ранее психолог-расстановщик Юлия Хадарцева перечислила правила, которые помогут начать жизнь «с чистого листа».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.