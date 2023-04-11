Пользователи сети обсудили ноги 49-летней Юлии Высоцкой

Ноги 49-летней актрисы Юлии Высоцкой обсудили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она изображена на веранде кафе. Актриса сидит за столиком в черной рубашке и бежевой юбке, глубокий разрез которой оголяет ноги. Свой образ Высоцкая дополнила солнцезащитными очками, длинными серьгами, кольцом, браслетами и часами, а волосы оставила распущенными.

«Какие красивые ножки», «Всегда приятно на вас смотреть», «Такая секси», «Идеально», «Ножки выдают возраст», «Сама женственность и сексуальность», «Восхитительная», «Слишком жилистые ноги», — прокомментировали поклонники.

Ранее фигура 49-летней Высоцкой в купальнике восхитила подписчиков.