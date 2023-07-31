Ноги 54-летней Эвелины Бледанс восхитили россиян

Видео дефиле в коротких шортах опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Эвелина Бледанс.

54-летняя знаменитость позировала в обтягивающей майке и коротких шортах черного цвета, розовых туфлях на высоком каблуке и платформе. Свой образ она дополнила серой кепкой, а волосы собрала в хвост.

«Ножки великолепные», «Стремлюсь к таким ногам. Бедра огонь. Огромный труд иметь в таком возрасте такие ноги», «Вы восхитительная, шикарная и сногсшибательная», «Ноги шик», «От ног не могла взгляд отвести», «Вау, какие ножки», «Секси-красотка», «Не у каждой в 30 лет такое тело. Эвелина, вы шикарная женщина», «Прекрасная фигура», — восхитились россияне.

Ранее Бледанс упрекнули в чересчур откровенном контенте.