Россияне сравнили голые ноги Волочковой с новогодней елкой

«Вертикаль. Прекрасного всем дня!» — написала под снимком балерина. «Как елочка новогодняя без игрушек», — отреагировала одна из подписчиц звезды.

Одни фолловеры отметили красоту и стройность ног Волочковой, другие заявили, что уже устали на них смотреть, и попросили звезду хоть иногда фотографировать что-то другое.

Ранее Волочкова опубликовала снимки, на которых позирует в платье с корсетом и шлейфом нежно-розового цвета. В подписи к фото она сравнила себя со сказочной героиней.