Россияне сравнили голые ноги Волочковой с новогодней елкой
С новогодней елкой сравнили россияне вытянутые к потолку голые ноги балерины Анастасии Волочковой. Их фото балерина опубликовала в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Фото: @volochkova_art
«Вертикаль. Прекрасного всем дня!» — написала под снимком балерина. «Как елочка новогодняя без игрушек», — отреагировала одна из подписчиц звезды.
Одни фолловеры отметили красоту и стройность ног Волочковой, другие заявили, что уже устали на них смотреть, и попросили звезду хоть иногда фотографировать что-то другое.
Ранее Волочкова опубликовала снимки, на которых позирует в платье с корсетом и шлейфом нежно-розового цвета. В подписи к фото она сравнила себя со сказочной героиней.