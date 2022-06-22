Люди
Вчера в 23:38
1 мин.

Россияне сравнили голые ноги Волочковой с новогодней елкой

Россияне сравнили голые ноги Волочковой с новогодней елкой
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

С новогодней елкой сравнили россияне вытянутые к потолку голые ноги балерины Анастасии Волочковой. Их фото балерина опубликовала в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Россияне сравнили голые ноги Волочковой с новогодней елкой

Фото: @volochkova_art

«Вертикаль. Прекрасного всем дня!» — написала под снимком балерина. «Как елочка новогодняя без игрушек», — отреагировала одна из подписчиц звезды.

Одни фолловеры отметили красоту и стройность ног Волочковой, другие заявили, что уже устали на них смотреть, и попросили звезду хоть иногда фотографировать что-то другое.

Ранее Волочкова опубликовала снимки, на которых позирует в платье с корсетом и шлейфом нежно-розового цвета. В подписи к фото она сравнила себя со сказочной героиней.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.